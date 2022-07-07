https://news.day.az/society/1477146.html Завтра в ряде поселков Абшерона не будет газа
Завтра в ряде поселков Абшерона не будет газа
Восьмого июля будет временно прекращено газоснабжение части Абшеронского района.
Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз".
По данным ПО, на время проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе Гарадаг-Сумгайыт будет приостановлена подача газа на ряд газораспределительных станций.
В связи с этим будет приостановлено газоснабжение города Хырдалан, поселков Ашагы Гюздек, Даш Гюздек, Хокмели, Гобу, Мушфигабад, 28 Мая, Джейранбатан, Сарай, жилмассива Чайлы-Гобустан и 21 крупного промышленного объекта на территории Абшеронского района, говорится в сообщении.
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