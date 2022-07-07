Завтра в ряде поселков Абшерона не будет газа

Восьмого июля будет временно прекращено газоснабжение части Абшеронского района.

Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз".

По данным ПО, на время проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе Гарадаг-Сумгайыт будет приостановлена подача газа на ряд газораспределительных станций.

В связи с этим будет приостановлено газоснабжение города Хырдалан, поселков Ашагы Гюздек, Даш Гюздек, Хокмели, Гобу, Мушфигабад, 28 Мая, Джейранбатан, Сарай, жилмассива Чайлы-Гобустан и 21 крупного промышленного объекта на территории Абшеронского района, говорится в сообщении.