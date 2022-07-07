К сведению граждан Азербайджана, проживающих в РФ

При назначении пенсии проживающим в России гражданам Азербайджан будут учитываться периоды проживания на территории обеих стран при условии проживания на территории Российской Федерации не менее 1 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в законопроекте "Об утверждении Соглашения "О сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в сфере пенсионного обеспечения", который обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике и был рекомендован к пленарному заседанию парламента.

Социальная пенсия в России будет назначаться и выплачиваться в соответствии с российским законодательством при условии, что застрахованное лицо не получает пенсии, назначенные в соответствии с законодательством Азербайджана.

Согласно документу, при применении в Российской Федерации федеральной или региональной социальной доплаты к пенсии учитываются пенсии, назначенные в соответствии с законодательством Азербайджана.