В Азербайджане женщина скончалась от шока после укола

В Сабирабаде 42-летняя женщина скончалась от шока после инъекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительница села Яха Деллек Сабирабадского района Гульназ Фазиль гызы Тапдыгова (1980 г.р.) получила шок после инъекции антибиотикосодержащего препарата. 42-летнюю женщину доставили в Центральную больницу города Ширван, но спасти ее не удалось.

По словам врачей, когда женщина попала в больницу, признаков жизни у нее не наблюдалось, пульса не было. Родственники сообщили, что Г.Тапдыгова получила шок от пробной инъекции. Тело женщины было доставлено в Ширванский центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для обследования.

По факту в прокуратуре Сабирабада проводится расследование.