На родине героя-казаха, ставшего шехидом в Карабахе, организована первая церемония почтения памяти

В селе Кулан Жамбылского района Казахстана состоялась первая церемония почтения памяти казахского шехида Ербола Барымбекова, героически погибшего во время I Карабахской войны.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в мероприятии почтения памяти, организованном Ассоциацией азербайджанцев Казахстана совместно с близкими родственниками шехида, приняли участие местные жители, боевые товарищи и члены нашей диаспоры.

Участники церемонии, почтившие светлую память Ербола Барымбекова, сказали, что в 1993 году он, никому не сообщив, покинул казахстанскую армию, поэтому его признали без вести пропавшим. Родители ушли из жизни, так и не узнав, что он героически сражался в азербайджанской армии, погиб и был похоронен на II Шехидляр хиябаны в Баку. Спустя лишь 28 лет родственники через его боевых товарищей узнали о том, что молодой шехид похоронен в Азербайджане. Совершив поездку в Баку при поддержке азербайджанской диаспоры, родные вместе с сотрудниками посольства Казахстана в Азербайджане и боевыми друзьями Ербола посетили могилу шехида.

Напомним, что Ербол Барымбеков, начав служить в азербайджанской армии в качестве разведчика, сражался на Муров-даге и в Тертер-Агдеринской зоне. Руководил разведгруппой, участвовал в операциях, представлявших важное значение, 8 раз выполнял задания в тылу врага. 20-летний юноша героически погиб в бою 20 апреля 1994 года.