Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, 49 человек вылечились.

Как сообщили Day.Az Оперативном штабе при Кабинете Министров, 1 человек скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 546 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 550 человек вылечились, 9 719 скончались, число активных больных - 277 .

За прошедшие сутки проведено 2 348 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 980 033 тестов.