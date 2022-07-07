https://news.day.az/society/1477199.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1600 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 437, вторую дозу получили 158 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 854, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получил 151 человек.
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