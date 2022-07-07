В Азербайджане уволены заведующие ряда детсадов

Министерство образования Азербайджана продолжает проводить мониторинги в дошкольных учебных заведениях.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, по их итогам 30 руководителей этих учреждений, достигших предельного возраста, освобождены от занимаемой должности.

Также отмечается, что в ряде детсадов были выявлены серьезные недочеты по продовольственному обеспечению, хранению продовольствия, обеспечению учебными пособиями, организации посещаемости детей и в других сферах.