После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19, началось священное паломничество в Хадж, являющееся одним из пяти главных условий Ислама. В этом году в Хадже принимают участие около 1 млн иностранцев, в том числе азербайджанские паломники.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня паломники стекаются в Мину, чтобы отметить день Тарвия - "День запасания водой". Паломники должны запастись водой для совершения особых обрядов в пустыне Арафат. Согласно преданию, из-за отсутствия воды в пустыне Арафат паломникам доставляли воду из Мекки. Это предварительная подготовка ко дню Арафа.

По сообщению официального агентства SPA, Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии предприняло все меры для безопасности и охраны здоровья паломников, а для лиц с ограниченными физическими возможностями организована специальная служба.