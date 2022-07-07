Networking Azerbaijan провел летнюю встречу с предпринимателями

Networking Azerbaijan провел свое очередное мероприятие, направленное на объединение бизнес-сообщества страны и поддержку предпринимателей в деле расширения списка полезных контактов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Традиционно раз в месяц предприниматели вновь смогли собраться вместе и обсудить последние тенденции в мире бизнеса, а также поделиться опытом. На этот раз мероприятие провели в уютном отеле Shah Palace, который находится в старинной части Баку - Ичеришехер. На мероприятии присутствовали предприниматели, осуществляющие деятельность в различных областях.

На вечере с участием более 90 человек учредитель бизнес-клуба и основатель компании Baku Translation Орхан Гаджиев отметил, что основная цель мероприятия заключается в налаживании и расширении деловых связей между предпринимателями и руководителями компаний.

На протяжении всего вечера участники могли свободно общаться друг с другом и воспользоваться предоставленными возможностями. Среди гостей проводились конкурсы и интеллектуальные нетворкинг-игры, а в заключении были вручены подарки от компаний-спонсоров.

Этот вечер, как и все мероприятия бизнес-клуба Networking Azerbaijan, прошел в комфортной обстановке, что обеспечило приподнятое настроение и продуктивный вечер его участникам.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.