МЧС будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Гурбан

Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме в связи с праздником Гурбан.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве.

Отмечается, что в соответствии с приказом, подписанным в связи с этим министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим структурным подразделениям и структурам Министерства даны поручения в связи с обеспечением безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочие дни, по случаю празднипка Гурбан, организации гибкого реагирования на чрезвычайные события, которые могут произойти в местах наибольшего скопления людей, важных объектах.