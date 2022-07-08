Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздничными днями

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

Как сообщил главный инспектор Управления майор полиции Араз Аскерли, в дни праздника Гурбан дорожная полиция будет работать в усиленном режиме, передает Day.Az

"Дорогие граждане, мы поздравляем вас с праздником Гурбан, который дорог каждому мусульманину, и желаем вам безопасной дороги. В праздничные дни просим не забывать ряд правил дорожного движения, особенно не нарушать требования стоянки и остановки, занимая проезжие части дорог, и не препятствовать плавному и бесперебойному движению других граждан, соблюдать режимы сна и отдыха в поездках на дальние расстояния, а также уделять внимание исправности транспортного средства перед поездкой!

Чтобы обеспечить комфорт каждого из вас, дорожная полиция будет работать в усиленном режиме все дни праздника, а также обеспечивать вашу безопасность на высоком уровне. Еще раз желаем каждому из вас приятного отдыха и праздника, который не запомнится негативными обстоятельствами!" - говорится в обращении.