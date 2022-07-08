В Азербайджане четыре дня будут нерабочими

В Азербайджане в связи с Гурбан байрамы четыре дня, начиная с завтрашнего, будут нерабочими.

Как передает Day.Az, 9 и 10 июля в стране будет отмечаться этот праздник.

Поскольку праздничные дни приходятся на субботу и воскресенье, в соответствии с Трудовым кодексом АР два следующих за ними дня также являются нерабочими. Таким образом, четыре дня подряд (9, 10, 11 и 12 июля) будут нерабочими.

Рабочая неделя начнется с 13 июля.