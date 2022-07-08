https://news.day.az/society/1477318.html В Азербайджане четыре дня будут нерабочими - с завтрашнего дня
В Азербайджане четыре дня будут нерабочими - с завтрашнего дня
В Азербайджане в связи с Гурбан байрамы четыре дня, начиная с завтрашнего, будут нерабочими.
Как передает Day.Az, 9 и 10 июля в стране будет отмечаться этот праздник.
Поскольку праздничные дни приходятся на субботу и воскресенье, в соответствии с Трудовым кодексом АР два следующих за ними дня также являются нерабочими. Таким образом, четыре дня подряд (9, 10, 11 и 12 июля) будут нерабочими.
Рабочая неделя начнется с 13 июля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре