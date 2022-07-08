В Шеки перевернулся трактор, погибли тракторист и его племянник

В Шеки перевернулся трактор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня утром на территории "Шеки кенд". Перевернулся трактор, которым управлял Рамиль Мамедов (1978 гр.). В результате аварии погиб сам тракторист и находившийся с ним 12-летний племянник.