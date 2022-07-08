https://news.day.az/society/1477325.html В Шеки перевернулся трактор, погибли тракторист и его племянник
В Шеки перевернулся трактор, погибли тракторист и его племянник
В Шеки перевернулся трактор.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня утром на территории "Шеки кенд". Перевернулся трактор, которым управлял Рамиль Мамедов (1978 гр.). В результате аварии погиб сам тракторист и находившийся с ним 12-летний племянник.
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