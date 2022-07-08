За минувшие сутки произошло 58 пожаров.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 58 пожарам и 6 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизней людей.

Всего за минувшие сутки силами МЧС были спасены 9 человек, 2 из которых - малолетние, 100 человек были эвакуированы в безопасное место во время пожара. Также к поискам 1 человека, предположительно утонувшего на участке Самур-Абшеронского канала, проходящего по территории села Гухуроба Гусарского района, привлечена водолазно-поисковая группа.