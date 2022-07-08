Продажа и убой жертвенных животных будут организованы по 134 адресам

Агентство продовольственной безопасности провело брифинг в пункте палаточного типа, организованном в связи с праздником Гурбан.

Как сообщает Day.Az, целью проведения брифинга является информирование общественности о проводимой в праздничные дни работе по обеспечению населения безопасным мясом и мясопродуктами, а также о убое и продаже жертвенных животных. На брифинге было отмечено, что в целях осуществления убоя и продажи жертвенных животных в соответствии с соответствующими нормами и правилами, в безопасных и здоровых условиях по 134 адресам по всей стране будут организованы услуги по продаже и убою жертвенных животных. В 61 из них гражданам будут предложены услуги как по убою, так и по продаже жертвенных животных, в 54 - только по продаже, в 19 - только по разделке.