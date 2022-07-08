Экс-глава ИВ Джалилабада приговорен к 12 годам лишения свободы

В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти (ИВ) Джалилабадского района Намига Зейналова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе под председательством судьи Хаммеда Нуриева был зачитан приговор, согласно которому Зейналов был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Следует отметить, что прокурор просил суд назначить экс-главе ИВ наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Отметим, что Зейналов был задержан в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ). Ему были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 179.2.2 (присвоение или растрата), 179.2.3 (присвоение или растрата с использованием служебного положения), 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (неоднократное получение взятки), 313 (служебный подлог) УК.