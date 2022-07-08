https://news.day.az/society/1477388.html За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла на 48%
За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла на 48%
За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Азербайджане выросла на 48 процентов.
Об этом говорится в совместном сообщении минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями, передает в пятницу Day.Az.
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