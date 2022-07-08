https://news.day.az/society/1477413.html В связи с праздником Гурбан в «ASAN xidmət» и «ASAN kommunal» 2 дня будут нерабочими
В связи с праздником Гурбан в «ASAN xidmət» и «ASAN kommunal» 2 дня будут нерабочими
В связи с праздником Курбан-байрам 9 и 10 июля в центрах "ASAN xidmət" и "ASAN kommunal" будут нерабочими днями.
Как сообщили Day.Az в "ASAN xidmət", граждане могут воспользоваться соответствующими услугами, обратившись в центры с 11 июля.
11, 12 и 13 июля центры "ASAN xidmət" и "ASAN kommunal" в Баку будут работать до 17:00, в регионах - до 16:00.
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