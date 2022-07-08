Для вмешательства в выбор льготных квартир было разработано специальное ПО

Для вмешательства в процесс выбора 442 льготных квартир, расположенных в Ясамальском жилом комплексе, было разработано специальное программное обеспечение. Противоправные действия со стороны воспрепятствовали другим гражданам реализовать свое право на выбор квартир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу на брифинге глава аппарата Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана Фарман Гурбанлы.

По его словам, в результате незаконного применения специального ПО граждане не смогли выбрать желаемые квартиры.

"В результате вмешательства со стороны более 60 процентов квартир, выставленных на продажу, было выбрано незаконным путем. Поэтому общие результаты, связанные с продажей льготного жилья, аннулированы", - сказал Гурбанлы.