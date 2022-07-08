https://news.day.az/society/1477514.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 59 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 605 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 576 человек вылечились, 9 719 скончались, число активных больных - 310.
За прошедшие сутки проведено 1 870 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 981 903 теста.
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