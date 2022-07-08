В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 59 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 605 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 576 человек вылечились, 9 719 скончались, число активных больных - 310.

За прошедшие сутки проведено 1 870 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 981 903 теста.