Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1576 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 386, вторую дозу получили 162 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 875, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получил 153 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 780 077, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 359 089, вторую дозу получили 4 855 179 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 315 473, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 250 336 человек.