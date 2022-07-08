https://news.day.az/society/1477536.html В ГПС Азербайджана назвали причину скопления пассажиров в бакинском аэропорту - ВИДЕО
В ГПС Азербайджана назвали причину скопления пассажиров в бакинском аэропорту - ВИДЕО
Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана назвала причину скопления пассажиров в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Как сообщили Trend в ГПС, восьмого июля, около 16:15, возникла проблема в системе паспортного контроля, что привело к задержкам при пропуске граждан через государственную границу, передает Day.Az.
Сбой в системе был устранен около 16:50. В настоящее время проблем с пропуском граждан через госграницу нет, отмечается в сообщении.
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