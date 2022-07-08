https://news.day.az/society/1477564.html Крупный пожар в кафе в центре Баку
Крупный пожар в кафе в центре Баку
В Баку сгорело кафе.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по Чрезвычайным Ситуациям, в Сабаильском районе столицы на площади 25 м2 сгорели потолочные и кровельные конструкции 2-го этажа двухэтажного здания, функционирующего как кафе, общей площадью 600 м2 (по 300 м2 на этаж).
Остальная часть здания защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной службы.
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