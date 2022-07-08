Крупный пожар в кафе в центре Баку
Depozit faizini öncədən al!

В Баку сгорело кафе.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по Чрезвычайным Ситуациям, в Сабаильском районе столицы на площади 25 м2 сгорели потолочные и кровельные конструкции 2-го этажа двухэтажного здания, функционирующего как кафе, общей площадью 600 м2 (по 300 м2 на этаж).

Остальная часть здания защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной службы.