В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы.

Как сообщает Day.Az, согласно решению Кабинета министров, в этом году праздник Гурбан отмечается 9 и 10 июля.

В связи с тем, что 9 и 10 июля приходятся на субботу и воскресенье, согласно Трудовому кодексу, рабочие и нерабочие дни будут заменены местами. 11 и 12 июля тоже будут нерабочими днями. Таким образом, в связи с праздником Гурбан 4 дня подряд будут нерабочими.

В рекомендациях УМК говорится, что согласно расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, в соответствии с появлением полумесяца на горизонте в Азербайджане, праздник Гурбан байрамы придется на 10-е число месяца Зуль-хиджа - 9 июля по григорианскому календарю. В соответствии с шариатом, заколоть жертвенное животное можно в течение 3-х дней, начиная с 9 июля. 9 июля в мечетях будут совершены коллективные праздничные молитвы.

В связи с Гурбан байрамы в рамках проекта "Из села в город" в Баку и Сумгайыте организованы онлайн ярмарки-продажи жертвенных животных. Основной целью организации ярмарки является удовлетворение растущего спроса граждан на жертвенных овец, расширение возможностей выбора альтернативных жертвоприношений и поощрение использования онлайн-услуг. Заказать жертвенных животных можно на портале qurbanliq.kendden.az. Электронный портал функционирует с 5 июля.

В рекомендациях УМК говорится, что обычно в жертву приносят баранов. Коз, коров и верблюдов также можно выбрать для жертвоприношения. Можно делить мясо на свое усмотрение. Обряд жертвоприношения должен проводиться в условиях чистоты и высокого уровня санитарии, в подходящих местах. Согласно правилам шариата, жертвенное животное должно быть здоровым и пригодным для забоя. Больные, худые животные не считаются подходящими для жертвоприношения. Обычно забивают животных, достигших определенного возраста. Козы и овцы должны иметь возраст около года, быки и коровы - более одного или двух лет, верблюды - до пяти лет. Прежде чем животное режут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки, произносят имя Аллаха и режут. Жертвенное мясо по обычаю делится на три части: одну часть отдают бедным, вторую подают на стол как угощение для родственников, друзей и соседей, а третью мусульманин оставляет себе.