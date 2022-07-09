https://news.day.az/society/1477582.html В Азербайджане состоялся праздничный намаз - ФОТО
В Азербайджане состоялся праздничный намаз - ФОТО
В азербайджанских мечетях в связи с праздником Гурбан байрымы состоялся праздничный намаз.
Как передает Day.Az, праздничный намаз в бакинской мечети "Тезепир" состоялся под руководством Гаджи Шамиля Расулова.
Наряду с религиозными деятелями в праздничной молитве приняло участие и население.
Отметим, сегодня и завтра в Азербайджане отмечается праздник Гурбан байрамы.
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