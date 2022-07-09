В Азербайджане состоялся праздничный намаз

В азербайджанских мечетях в связи с праздником Гурбан байрымы состоялся праздничный намаз.

Как передает Day.Az, праздничный намаз в бакинской мечети "Тезепир" состоялся под руководством Гаджи Шамиля Расулова.

Наряду с религиозными деятелями в праздничной молитве приняло участие и население.

Отметим, сегодня и завтра в Азербайджане отмечается праздник Гурбан байрамы.