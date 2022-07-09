В Ходжавенде состоялось открытие новой воинской части

По указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, руководящий состав ведомства и глава Исполнительной власти Ходжавенда Эйваз Гусейнов в день праздника Гурбан приняли участие в открытии новой воинской части на территории Ходжавендского района.

Были осмотрены штаб, столовая, медпункт, солдатская казарма, автопарк, склады различного назначения и другие объекты инфраструктуры на территории военного городка, построенного в целях организации боевой подготовки и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения бытовых условий личного состава.

Министру обороны было доложено, что все служебные помещения оснащены кондиционерами, мебелью, санитарными узлами современного типа, кухонным оборудованием и генераторами.

После осмотра воинской части министр обороны дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению служебно-бытовых условий личного состава.

Затем личному составу была представлена концертная программа по случаю Гурбан байрамы.

В своем выступлении перед военнослужащими Гасанов отметил, что на открытии новой воинской части командо в Кяльбаджаре Верховный главнокомандующий вновь высоко оценил заслуги азербайджанской армии. Подчеркнув важность выполнения всех поставленных задач, министр поздравил личный состав с вводом в эксплуатацию новой воинской части и праздником Гурбан, пожелал успехов в дальнейшей службе.

В заключение министр обороны и глава ИВ Ходжавенда посадили на территории воинской части вечнозеленые деревья, олицетворяющие собой единство армии и народа.