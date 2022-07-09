https://news.day.az/society/1477645.html В Шуше пройдет дипломатическое совещание - ФОТО
В Шуше пройдет дипломатическое совещание - ФОТО
Завершилась бакинская сессия совещания руководителей дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, прошедшая в Университете ADA.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в Twitter.
Девятого июля совещание продолжит свою работу в культурной столице Азербайджана - Шуше, отмечается в публикации.
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