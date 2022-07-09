В Шуше пройдет дипломатическое совещание

Завершилась бакинская сессия совещания руководителей дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, прошедшая в Университете ADA.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Девятого июля совещание продолжит свою работу в культурной столице Азербайджана - Шуше, отмечается в публикации.