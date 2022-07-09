В Азербайджане может быть вновь ужесточен карантинный режим

В последние дни в Азербайджане наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. Вчера COVID-19 заразились 59 человек. В связи с этим стал актуальным вопрос о повторном ужесточении карантинного режима.

Как передает Day.Az, в совместном сообщении, распространенном Министерством здравоохранения, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), отмечается, что в последние дни наблюдается рост числа инфицированных COVID-19. В случае обострения динамики заражения можно рассмотреть вопрос о принятии соответствующих мер. По данным ВОЗ, за прошедшую неделю число случаев заболевания во всем мире увеличилось почти на 20%. Заведующая отделом организации инфекционного контроля TƏBİB Назрин Мустафаева отметила, что в нашей стране данный показатель увеличился в 2,5 раза.

Наряду с вакцинацией рекомендуется соблюдать правила особого карантинного режима.

Кроме того, было отмечено, что в результате важных превентивных мер, осуществляемых в нашей стране, а также активного участия населения в процессе вакцинации, за последние несколько месяцев в Азербайджане была достигнута стабильная эпидемическая ситуация.

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