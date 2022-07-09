Завтра в Азербайджане будет до 40 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 10 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 33-38° тепла, в Баку ночью - 22-24° тепла, днем - 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 45-50 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 33-38°, местами до 40° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем - 21-26° тепла.