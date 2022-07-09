https://news.day.az/society/1477696.html В Загатале природе нанесен ущерб на десятки тысяч манатов
В Загатале природе нанесен ущерб на десятки тысяч манатов
В связи с незаконной вырубкой деревьев на территории села Дардоггаз Загатальского района местной прокуратурой проведено расследование.
Как сообщили Day.Az в надзорном органе, в охранной полосе реки Тала, проходящей по территории села, в общей сложности было незаконно срублено 40 деревьев различных пород. В результате природе был нанесен материальный ущерб на 38 550 манатов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 259.2.4 (незаконная порубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) УК АР.
Проведение расследования поручено следственному отделу районного управления полиции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре