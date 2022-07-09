В Загатале природе нанесен ущерб на десятки тысяч манатов

В связи с незаконной вырубкой деревьев на территории села Дардоггаз Загатальского района местной прокуратурой проведено расследование.

Как сообщили Day.Az в надзорном органе, в охранной полосе реки Тала, проходящей по территории села, в общей сложности было незаконно срублено 40 деревьев различных пород. В результате природе был нанесен материальный ущерб на 38 550 манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 259.2.4 (незаконная порубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) УК АР.

Проведение расследования поручено следственному отделу районного управления полиции.