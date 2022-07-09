https://news.day.az/society/1477708.html В «Умное село» Агалы Зангилана до конца месяца переселится 41 семья
В «Умное село» Агалы Зангилана до конца месяца переселится 41 семья
На первом этапе до конца этого месяца в "Умное село" Агалы Зангиланского района переселится 41 семья.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в субботу специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев на совещании руководителей дипломатических представительств Азербайджана, проходящем в Шуше.
По его словам, в связи с этим уже принимаются серьезные меры.
"До конца месяца бывшие вынужденные переселенцы вернутся в свои дома", - добавил Гаджиев.
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