https://news.day.az/society/1477727.html В Агстафе парень умер от укуса пчелы
В Агстафе парень умер от укуса пчелы
В Агстафе произошел несчастный случай.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел в селе Ашагы Гёйчяли.
Ильгар Гахраманов, 1998 г.р., был помещен в больницу с диагнозом "укус пчелы". Несмотря на усилия врачей, парень скончался в больнице.
По информации, пчела укусила И. Гахраманова, когда он находился в гостях.
По факту проводится расследование.
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