В Агстафе парень умер от укуса пчелы

В Агстафе произошел несчастный случай.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел в селе Ашагы Гёйчяли.

Ильгар Гахраманов, 1998 г.р., был помещен в больницу с диагнозом "укус пчелы". Несмотря на усилия врачей, парень скончался в больнице.

По информации, пчела укусила И. Гахраманова, когда он находился в гостях.

По факту проводится расследование.