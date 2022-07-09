В Шуше презентована книга "Карабахское ханство"

9 июля в культурной столице Азербайджана - городе Шуша состоялась презентация книги "Карабахское ханство".

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter аккаунте Министерства иностранных дел.

Отмечается, что презентация состоялась в рамках продолжающейся в Шуше сессии совещания руководителей дипломатических представительств Азербайджана с участием группы грузинских ученых под руководством профессора Эльдара Надирадзе.