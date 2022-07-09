https://news.day.az/society/1477732.html В Шуше презентована книга "Карабахское ханство" - ФОТО
В Шуше презентована книга "Карабахское ханство" - ФОТО
9 июля в культурной столице Азербайджана - городе Шуша состоялась презентация книги "Карабахское ханство".
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter аккаунте Министерства иностранных дел.
Отмечается, что презентация состоялась в рамках продолжающейся в Шуше сессии совещания руководителей дипломатических представительств Азербайджана с участием группы грузинских ученых под руководством профессора Эльдара Надирадзе.
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