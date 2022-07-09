https://news.day.az/society/1477733.html Резкий рост случаев заражения коронавирусом в Азербайджане - ФОТО
Резкий рост случаев заражения коронавирусом в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 90 случаев заражения коронавирусом, 33 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 695 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 609 человек вылечились, 9 719 скончались, число активных больных - 367.
За прошедшие сутки проведено 2157 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 984 060 теста.
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