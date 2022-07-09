Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1680 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 377, вторую дозу получили 167 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 1 013, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 123 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 781 757, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 369 466, вторую дозу получили 4 855 346 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 316 486, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 250 459 человек.