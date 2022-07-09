https://news.day.az/society/1477742.html Массовое отравление в Сиязане - есть погибший
Массовое отравление в Сиязане - есть погибший
В Сиязане отравились 5 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Еникенд.
Житель села Гулиев Рахиб Асад оглу 1988 года рождения, его 3 несовершеннолетних детей и друг отравились копченой рыбой. Р.Гулиев переведен в Баку после оказания первой медицинской помощи в Сиязанском региональном диагностическом центре. Несмотря на усилия врачей, он скончался в Республиканском токсикологическом центре.
Остальным пациентам оказана необходимая медицинская помощь.
По факту проводится расследование.
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