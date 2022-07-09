Массовое отравление в Сиязане

В Сиязане отравились 5 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Еникенд.

Житель села Гулиев Рахиб Асад оглу 1988 года рождения, его 3 несовершеннолетних детей и друг отравились копченой рыбой. Р.Гулиев переведен в Баку после оказания первой медицинской помощи в Сиязанском региональном диагностическом центре. Несмотря на усилия врачей, он скончался в Республиканском токсикологическом центре.

Остальным пациентам оказана необходимая медицинская помощь.

По факту проводится расследование.