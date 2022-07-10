Шелк Азербайджана в торговых отношениях Сефевидов с Европой

Азербайджан на протяжении веков благодаря своему географическому положению (через Азербайджан пролегал путь европейско-азиатской торговли) и богатым ресурсам, особенно шелку, привлекал внимание таких европейских государств, как Англия, Голландия, Россия, Франция, Испания, Италия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, история торговли шелком в XVI-XVII вв. тесно связана с установлением и развитием дипломатических отношений Сефевидского государства с западными странами. Возникновение и развитие мануфактуры в европейских странах и особенно, развитие ткацкой промышленности, нуждающейся в большом количестве сырья, побудила, начиная с конца XV и начала XVI вв., европейские государства искать тесные связи с восточными странами, в которых можно было приобретать и вывозить необходимое и в то же время дешевое сырье, такие как шелк-сырец и хлопок.

Выращивание шелкопряда и производство шелка было одним из основных занятий сельского и отчасти городского населения Азербайджана в XVII в. Шелководство играло огромную роль в экономике большинства городов Азербайджана, таких как Шемаха, Шеки, Гянджа, Нахичевань, Тебриз, Ардебиль.

Шелк-сырец и шелковые изделия составляли большую часть вывозимых из Сефевидского государства товаров. Общее производство шелка возрастало на протяжении всего XVII века и достигло высокого уровня.

Путешественники XVII в., посетившие Сефевидское государство, всегда отмечали наличие и богатство торговли шелком. Из городов Сефевидского государства, где процветала торговля шелком-сырцом и шелковыми тканями, они выделяли Ареш, Шемаху, Тебриз, Ардебиль.

Анонимный автор XVII века, в "Хрониках кармелитов" сообщал, что "... Шемаха является большим и густонаселенным городом Ширванской области, богата своей торговлей, если взять в расчет количество шелка, производимого в этой провинции".

Источники XVII в. позволяют утверждать, что экономический фактор - выгода от экспорта шелка-сырца и шелковых товаров (ткани, ковры), приносившая огромные прибыли европейским купцам, была основным стимулом в стремлении европейских стран установить дипломатические отношения с Сефевидским государством.

Следует подчеркнуть, что внешняя политика шаха Аббаса I (1587-1629 гг.) благоприятствовала расширению внешне-торговых отношений с европейскими странами (14, 69, 74, 263), так как шах Аббас I в 1599 году объявил о свободе проповеди христианства, о свободе торговли шелком.

Династия Сефевидов, следуя феодальным традициям, желала придать придворному быту великолепие и роскошь. При сефевидском дворе работали художники-миниатюристы, по рисункам которых изготовлялись ковры. Шелкоткацкая промышленность обслуживала потребности знати и крупного купечества и работала на внешний рынок.

В Азербайджане и других владениях Сефевидского государства в XVII веке производились шелковые изделия: скатерти, ткани и ковры. Дорогие шелковые изделия могли употреблять главным образом представители высшей знати.

Шелковые изделия употреблялись в быту в качестве интерьера придворной знати, феодалов, шиитского духовенства и богатых купцов. Шелковая одежда была непременным украшением богатой женщины.

О женской одежде путешественники писали следующее: "Богатые женщины носили платья из дорогих шелковых материй. Богатые женщины даже обувь носили из шелка (гиве), а чулки бархатные."

Адам Олеарий, побывавший в Шемахе в 30-х годах XVII в., сообщал, что в помещении, в котором "король Мугани" принимал послов, "в сводчатых нишах лежали разные вытканные и шитые пестрым шелком и золотом женские платки", а убор, присутствовавшей на приеме старой княгини Бике, был обвит флером, шитым шелком и золотом.

Иногда иностранных послов и путешественников принимали богатые женщины. Так, например, Адам Олеарий, посетивший различные города в 30-х годах XVII века, в частности город Султанийе (Южный Азербайджан), сообщал, что в городе Султанийе послов Гольштинии "встретили 15 богато разодетых женщин, на их плечах, были накинуты разноцветные бархатные платки, а голову украшали шелковые платки с золотыми узорами".

Следует отметить, что вышивки на шелке были одним из распространенных видов творчества Азербайджана еще в XVII веке. Вышивками украшали одежду, скатерти, занавеси, обувь и другие предметы быта.

Наиболее популярна в XVII веке в Азербайджане была тамбурная вышивка, которая широко применялась в городах Шеки, Гяндже, Баку, Тебризе и Ардебиле. Для тамбурной вышивки материалом, главным образом, служили бархат и атлас, на которые наносились узоры цветными шелковыми нитями.

Путешественники, послы и купцы европейских государства, посетившие дворцы шахов и дома богатых вельмож и знати восхищались шелковыми изделиями, которые изготовляли ремесленники различных городов Азербайджана, таких как Гянджа, Баку, Шеки, Ордубад, Шемаха, Тебриз, Ардебиль.

Знаменитый турецкий путешественник XVII века Эвлия Челеби, посетивший город Тебриз в 1640 году, восхищался шелковыми изделиями, которые в изобилии продавались на рынках этого города. Он писал: "базары Тебриза были полны самыми разнообразными товарами. Город славился производством лучших чалм, прекрасных шелковых тканей и парчи".

Голландский путешественник Ян Стрейс, посетивший г. Ардебиль (Южный Азербайджан) в 1666 году, также отметил, что на базаре "кайзери" (царский) торгуют тканным золотом и серебром, драгоценными камнями, коврами, шелковыми и другими товарами. Стрейс особо выделил дорогие ткани, фиксируя внимание на ткани золотом и серебром, которые стоили очень дорого.

Необходимо подчеркнуть, что "Шелкоткацкая ремесленная промышленность обслуживала, главным образом, потребности знати и крупного купечества, и работала на внешний рынок". Шелковые изделия могли употреблять, главным образом, преимущественно представители высшей знати. В шелка одевались самые знатные вельможи шахского двора, представители высшего слоя (феодалы, высшее духовенство, богатое купечество).

Согласно источникам XVII века одежда вельмож была сшита из дорогих шелковых тканей: зарбафт, бархат, дарайи и других видов шелковых тканей, вытканных золотом и серебром. Вельможи носили также тюрбан из шелка.

Одежда высшего духовенства, беглярбеков и богатого купечества была изысканной и красивой. Они одевали пышные наряды из дорогих тканей с золотыми, серебряными вышивками-узорами. Однако дорогие шелковые изделия имело право носить только привилегированное общество: шах, его придворные феодалы, высшее шиитское духовенство и богатое купечество.

Согласно указам шаха, представители низших слоев общества не должны были "забывать" о своем незнатном происхождении и не имели право носить дорогие шелка.

Ковроткачество

С давних времен на Востоке ковер являлся важным и зачастую универсальным видом оформления интерьера. Ковры служили показателем достатка и богатства в восточном доме. Они украшали дворцы, жилища, служили и служат миллионам верующих во время чтения молитв.

Несмотря на тысячелетнюю историю существования ковров в Азии, Европа открыла для себя эту великолепную форму декоративного искусства лишь после знаменитых путешествий Марко Поло. А столь известная репутация азербайджанских и персидских ковров связана с эпохой Севевидов.

Династия Сефевидов, следуя феодальным традициям, желала придать придворному быту великолепие и роскошь. При сефевидском дворе работали художники-миниатюристы, по рисункам которых изготовлялись ковры.

Ковроткачество являлось одним из наиболее развитых видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана, и уже в эпоху средневековья оно занимало значительное место среди других ремесленных производств.

В средневековом Азербайджане из крупных ковроткацких центров особенно были известных Барда, Гянджа, Шемаха, Тебриз, Ардебиль и Нахичевань, в кото- рой еще в Х веке ткались ковры зили.

XVI-XVII века считаются золотым веком, когда в Сефевидском государстве ткали самые прекрасные ковры. Ковры, которые шли на экспорт в XVI в., делались, главным образом, из шелка. В Азербайджане шелковые ковры появились со II половины XV века. В XVI-XVII вв. шелковые ковры получили большое применение в быту богатых людей Сефевидского государства.

Следует подчеркнуть, что шерстяные и шелковые ковры были одним из предметов внутренней и внешней торговли в XVI-XVII вв. Наиболее крупными центрами торговли были Шемаха, Тебриз, Ардебиль, Кашан, Исфахан.

Одним из центров ковроткачества был Ширван. В Ширване ткалось очень много шелковых и шерстяных ковров. Это объясняется тем, что Ширванская область была богата шелком-сырцом, шерстью и хлопком.

Одним из центров ковроткачества в XVII веке был г. Баку. Ковроделием занималась большая часть населения города и селений Апшерона. Сообщения о бакинских коврах имеются в записках западно-европейских путешественников и купцов XVI-XVII вв. описывающих ковры, которые они видели во дворцах феодалов и в домах жителей.

Источники XVII в. сообщают о том, что богатые дома вельмож украшались шелковыми коврами. Так, по словами патера кармелита (католического священни- ка), посетившего Баку в 1607 году, пол комнаты ханского дома в Баку, где он был принят беглярбеком Ширвана Зульфигарханом Караманлы, был устлан богатыми шелковыми коврами.

Орнамент большей части шелковых ковров XVI в. - это изображения сада, воплощающего постоянную форму красоты в пору расцвета. Часто на шелковых коврах изображались звери, порхающие птицы и медальоны.

Следует отметить, что шелковые ковры в XVII веке стоили в два раза дороже шерстяных ковров. Шелковые ковры попадали в Европу также в виде подарков, которые преподносились послам и путешественникам, посещавшим сефевидских шахов и знать Сефевидского двора.