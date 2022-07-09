Поэтесса Назиля Сафарли арестована?

МВД прокомментировало распространенную в социальных сетях информацию об аресте поэтессы Назили Сафарли за незаконное посещение освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сообщения об аресте Назили Сафарли не соответствуют действительности. Так, Н.Сафарли совершила поездку в абсолютно законном порядке, на основании обращения, поступившего совместно с несколькими лицами, с вводом данных в портал.