https://news.day.az/society/1477752.html В Самур-Абшеронском канале найдено тело утонувшего школьника
В Самур-Абшеронском канале найдено тело утонувшего школьника
В Самур-Абшеронском канале найдено тело утонувшего 14-летнего школьника.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА тело обнаружено на территории Шабранского района.
Отметим, что подросток утонул 7 июля на территории села Гухуроба Гусарского района.
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