В Самур-Абшеронском канале найдено тело утонувшего школьника
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В Самур-Абшеронском канале найдено тело утонувшего 14-летнего школьника.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА тело обнаружено на территории Шабранского района.

Отметим, что подросток утонул 7 июля на территории села Гухуроба Гусарского района.