Самолет авиакомпании Korean Air совершил вынужденную посадку в бакинском аэропорту - ФОТО
В Международном аэропорту Гейдар Алиев объявлены сигнал готовности и тревоги в связи с вынужденной посадкой самолета, принадлежащего авиакомпании Korean Air.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, самолет "Airbus А330", осуществляющий рейс Стамбул-Сеул, совершил вынужденную посадку в бакинском аэропорту из-за неисправности одного из двигателей. Самолет успешно приземлился в 22:25, пострадавших во время инцидента нет.
В связи с объявленным сигналом тревоги все аварийно-спасательные службы Бакинского аэропорта переведены в режим готовности.
В настоящее время проводится осмотр воздушного судна, организуется комплекс необходимых мероприятий по установлению всех условий и причин инцидента.
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