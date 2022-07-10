https://news.day.az/society/1477790.html В Гейчае автомобиль сбил насмерть 10-летнего мальчика
В Гейчае автомобиль сбил насмерть 10-летнего мальчика
В Гейчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Алыкенд 2012 года рождения вечером 9 июля выехал на велосипеде навстречу легковому автомобилю Toyota Prado, которым управлял Зиятай Мамедли.
Водитель, не справившись с управлением, сбил велосипедиста. 10-летний мальчик с тяжелыми травмами был доставлен в Центральную больницу Гейчайского района, однако спасти его не удалось.
По данному факту в отделе полиции Гейчайского района проводится расследование.
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