В Масаллы произошел пожар
Depozit faizini öncədən al!

В Масаллинском районе произошел пожар в одноэтажном однокомнатном доме общей площадью в 60 квадратных метров.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, инцидент зарегистрирован в селе Гызылагадж.

Сгорели 40 квадратных метров воспламеняющихся конструкций жилого объекта и домашние предметы.

Огонь был потушен сотрудниками Государственной службы пожарной охраны.