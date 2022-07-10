https://news.day.az/society/1477823.html В Масаллы произошел пожар
В Масаллы произошел пожар
В Масаллинском районе произошел пожар в одноэтажном однокомнатном доме общей площадью в 60 квадратных метров.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, инцидент зарегистрирован в селе Гызылагадж.
Сгорели 40 квадратных метров воспламеняющихся конструкций жилого объекта и домашние предметы.
Огонь был потушен сотрудниками Государственной службы пожарной охраны.
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