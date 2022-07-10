9 июля примерно в 20:30 по местному времени недалеко от железнодорожной станции Саатлы перевернулись три грузовых вагона грузинских железных дорог, перевозивших сахар-сырец из Черного моря в Азербайджан, сообщили в воскресенье Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

По первоначальной версии, причиной инцидента стала техническая неисправность одного из вагонов (сломалась шейка оси колесной пары). На место происшествия отправилась ​​делегация из руководителей ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Принимаются срочные меры по ликвидации последствий аварии.

Отмечается, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Определяется размер ущерба железнодорожной инфраструктуре. В ближайшие часы в районе Саатлы-Имишли движение поездов будет восстановлено.