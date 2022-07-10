https://news.day.az/society/1477855.html В Баку будет жарко - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку будет жарко - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове с 11 по 15 июля ожидается повышение температуры воздуха до 33-38, местами до 40 градусов тепла, сообщили в воскресенье Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
12 июля северо-западный ветер усилится до 15-18 м/с, местами до 20-23 м/с.
В некоторых районах Азербайджана с 11 по 15 июля ожидается повышение температуры воздуха до 34-39, местами до 42, в горах - до 25-30 градусов тепла. 12-13 июля западный ветер местами усилится до 20-25 м/с.
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