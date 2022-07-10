Военнослужащий азербайджанской армии погиб в ДТП
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Подтверждаем информацию о гибели военнослужащего азербайджанской армии Тагиева Новруза Таги оглу в результате ДТП, произошедшего вечером 9 июля.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.

По факту проводится расследование.

Руководство Минобороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Аллах рехмет элясин!