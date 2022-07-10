15-летний подросток утонул в море

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в поселке Алят Гарадагского района Баку утонул в море (примерно в 8 км от ближайшего пункта спасения на водах, на неконтролируемой территории) Шахбазлы Амирхан Шахбаз оглу (2007 г.р.).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к поискам А.Шахбазлы привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.