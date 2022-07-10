https://news.day.az/society/1477859.html 15-летний подросток утонул в море
15-летний подросток утонул в море
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в поселке Алят Гарадагского района Баку утонул в море (примерно в 8 км от ближайшего пункта спасения на водах, на неконтролируемой территории) Шахбазлы Амирхан Шахбаз оглу (2007 г.р.).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к поискам А.Шахбазлы привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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