Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 13 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 0, вторую дозу получил 1 человек, "бустерную" дозу - 12 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 0.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 781 770, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 359 466, вторую дозу получили 4 855 347, "бустерную" дозу - 3 316 498 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 250 459 человек.