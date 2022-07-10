https://news.day.az/society/1477878.html Будет ограничено движение на автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах - ОФИЦИАЛЬНО
Будет ограничено движение на автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах - ОФИЦИАЛЬНО
11 июля в связи с проведением ремонтных работ на 10-13-километровом участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах с 08:00 до 18:00 движение на указанном участке дороги будет частично ограничено.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), в районе проведения ремонтно-восстановительных работ в обратном направлении будет обеспечено двустороннее движение автотранспорта.
Водителей просят с пониманием отнестись к проведению ремонтно-восстановительных работ, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения в указанном направлении.
Агентство приносит извинения за возможные временные неудобства.
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