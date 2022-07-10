Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздником

Настоятельно рекомендуем гражданам строго соблюдать правила дорожного движения в дни праздника Гурбан байрамы, а также в связи с жаркой погодой.

Об этом сообщил Day.Az старший инспектор ГДП города Баку, майор полиции Араз Аскерли.

Он сказал, что лица, которые отдыхают у моря, не должны парковать свои машины на проезжей части дорог.

"Призываем не создавать препятствия, особенно на дорогах с повышенным скоростным режимом в Бинагадинском, Сабунчинском, Сураханском, Гарадагском, Хазарском, Сабаильском и Абшеронском районах. Не следует нарушать правила остановки рядом с объектами общественного питания и торговыми центрами, расположенными на обочине в целях удовлетворения личных потребностей. Такое поведение вызывает справедливое недовольство других участников дорожного движения. Хотим еще раз напомнить всем о необходимости соблюдения правил".