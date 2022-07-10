МЧС обратилось к населению

По информации Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни температура воздуха в отдельных районах еще более повысится и превысит 40° тепла, местами ожидается усиление ветра.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в таких погодных условиях даже небольшая неосторожность или невнимательность приводят к пожарам в различных местах, особенно на открытой местности и в лесных массивах, а также рост использования кондиционеров увеличивает риск перегрузки электрических проводов и, в конечном итоге, короткого замыкания. В связи с этим МЧС обращается к населению и призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая, что высокая температура и сильный ветер увеличивают риск пожара.

Кроме того, принимая во внимание, что в этом сезоне люди отправляются на пляжи для отдыха, напоминаем, что при сильном ветре заходить в море опасно.